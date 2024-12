Theo Hernandez Milan, Serafini sulla questione rinnovo: «Ibra è stato chiaro, filtra questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Luca Serafini, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Milannews24. Di seguito le sue parole sulla questione rinnovo di Theo Hernandez, calciatore in scadenza in estate 2026.

THEO HERNANDEZ MILAN – «Theo Hernandez? Io mi riferisco sempre a quello che ha detto Ibrahimovic questa estate. Conosciamo le richieste di tutti, possiamo accontentarli e quindi saranno rinnovati tutti. Questo ha detto e questo rimane scolpito».