Theo Hernandez Milan, nuovo capitolo della vicenda! Retroscena clamoroso, cosa è successo

Theo Hernandez Milan, nuovo capitolo della vicenda: retroscena clamoroso, ha rifiutato due squadre. I dettagli

Importante aggiornamento di calciomercato Milan sul rinnovo di Theo Hernandez, espulso contro la Fiorentina, fornito da Nicolò Schira dopo le indiscrezioni e le parole dell’agente di ieri sera. La vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo:

PAROLE – «A distanza di 6 mesi la situazione riguardante Theo Hernandez non è cambiata di una virgola ed è la medesima raccontata ad Aprile. Theo è felice al Milan e vuole restare. Da tempo però si aspetta una proposta di rinnovo, mai arrivata finora. Rispetto alla presunte richieste di un maxi-ingaggio per rinnovare: non essendoci ancora una trattativa tra le parti, non si è parlato di soldi e il terzino non ha chiesto alcuna cifra in particolare. Il Milan non vuole perderlo a zero: da qui all’estate va trovata una quadra oppure tutte le parti in causa ascolteranno eventuali proposte. La scorsa estate un paio di top club (uno inglese e uno spagnolo) avevano sondato il terreno, ma Theo ha scelto di restare a Milano».