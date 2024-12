Theo Hernandez Milan, retroscena da Milanello! Cosa è successo nella rifinitura alla vigilia della Roma

Theo Hernandez Milan, importante retroscena da Milanello: ecco cosa è successo alla vigilia della gara contro la Roma

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ripercorre la giornata di ieri in casa Milan rispetto al confronto avuto tra Fonseca e Theo Hernandez alla vigilia della gara contro la Roma.

Paulo Fonseca e Theo Hernandez fino a 24 ore fa erano due isole: si guardavano da lontano, senza contatti. Fonseca infastidito – diciamo pure furioso, se piace il peperoncino – per gli

atteggiamenti del suo terzino. Theo non entusiasta delle panchine estive (Saelemaekers titolare al suo posto) e invernali (fuori contro Genoa e Verona). Poi qualcosa è successo. Ieri, a

margine dell’ultimo allenamento prima di Milan-Roma, Fonseca ed Hernandez si sono parlati.

Un discorso compiuto, serio, in cui hanno parlato di allenamenti, partite, atteggiamenti. Le parole esatte le conoscono soltanto loro, ma il senso è chiaro: Theo vuole tornare a giocare, Fonseca ha chiesto di dare di più perché vuole rivedere il terzino devastante del passato. Non è il primo colloquio della stagione, può diventare il più importante: i due si sono trovati sulla stessa pagina e Theo stasera, contro la Roma a San Siro, sarà titolare. L’epilogo non era scontato perché Fonseca, senza quel discorso, avrebbe tenuto ancora fuori Hernandez. Una questione di coerenza con il passato e gestione del gruppo: leggi uguali per tutti. Qualcosa però negli ultimi giorni è cambiato. Theo il 20 dicembre a Verona è finito in panchina e, quando è entrato, ha giocato male, ma male per davvero. Fonseca non ha attaccato come

dopo Milan-Stella Rossa, quando Theo era il vero destinatario dello sfogo con i giornalisti, e gli

ha chiesto di allenarsi il 23 dicembre , giorno libero. Theo è andato a Milanello e quello è

stato un primo segnale. L’allenamento di ieri, buono per lui e tutta la squadra, ha fatto il resto.