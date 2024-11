Theo Hernandez Milan, clamoroso retroscena sull’arrivo in rossonero! Ricostruzione da non credere

Theo Hernandez Milan, spunta il clamoroso retroscena sull’arrivo del terzino francese in maglia rossonera: fu segnalato da Moncada

Attraverso le colonne di Sportitalia, Francesco Letizia, noto giornalista, ha svelato un clamoroso retroscena legato al calciomercato Milan per quanto riguarda l’arrivo di Theo Hernandez in rossonero:

PAROLE – «Theo arriva al Milan su segnalazione tecnica esclusiva di quell’incompetente di Moncada: il resto dell’allora gruppo di lavoro – sì perché fatta eccezione per l’estate 2022 il Milan di Elliott e RedBird ha sempre lavorato in gruppo come oggi – è anche un po’ scettico».