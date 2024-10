Theo Hernandez Milan, il francese vuole restare in rossonero: aspetta da sei mesi un’offerta per il rinnovo

Theo Hernandez Milan, il francese vuole restare e insieme al suo agente aspetta un’offerta per il rinnovo del contratto. La situazione

La priorità di Theo Hernandez è quella di restare al Milan anche in futuro. A riferirlo è Nicolo Schira via Twitter.

Secondo quanto riportato dal giornalista, poi, il terzino francese (squalificato per due giornate in campionato) e il suo agente Manuel Garcia Quilon aspettano da sei mesi un’offerta per il rinnovo del contratto con il Milan che è in scadenza nel 2026.