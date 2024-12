Theo Hernandez Milan, Pellegatti rivela: «Titolare contro la Roma? In questo momento giocherebbe solo in un caso»

Theo Hernandez Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato della situazione relativa al terzino francese: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha commentato la possibile titolarità di Theo Hernandez, terzino francese del club rossonero che è partito dalla panchina contro Genoa e Verona. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «So che Fonseca ha avuto molte perplessità sull’entrata in campo e la prestazione di Theo (contro il Verona, ndr). In questo momento Theo giocherebbe solo per mancanza di uomini».