Theo Hernandez Milan, momento complicato per il terzino: da top mondiale a...

Theo Hernandez Milan, momento complicato per il terzino francese: ‘da top mondiale a uno qualunque’ così recita Tuttosport

Oggi Tuttosport dedica uno spazio al momento di difficoltà che Theo Hernandez sta affrontando nel Milan. Il terzino in questa prima metà di campionato non ha mai brillato davvero, come siamo abituati a vedere.

Certamente si tratta di una delle stagioni più complicate da quando veste la maglia rossonera. A non aiutare c’è anche molta stanchezza fisica derivante dalla mancanza di un vero sostituto in rosa per quella posizione di campo.