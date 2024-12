Theo Hernandez Milan, nuova panchina col Verona? La rivelazione alla vigilia del match. Le ultime novità sul terzino francese

Theo Hernandez va verso una nuova panchina per Verona Milan di domani sera al Bentegodi.

Secondo quanto reso noto dal giornalista Luca Bianchin via Twitter, infatti, Fonseca sembra orientato a confermare Jimenez titolare come terzino sinistro al posto francese. Per il giovane sarebbe una sorta di premio dopo l’ottima partita disputata col Genoa. E’ questa la rivelazione alla vigilia del match.