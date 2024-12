Theo Hernandez Milan, il consiglio di Galli: «Deve essere aiutato per tornare il grandissimo terzino che tutti conosciamo». Le parole

Galli nella sua intervista a Pellegatti ha mandato un consiglio a Theo Hernandez che sta vivendo molti problemi al Milan in questa stagione.

PERIODI DI DEPRESSIONE CALCISTICA COME THEO HERNANDEZ – «Io ho avuto un problema, ho dovuto togliermi 7 cm di perone. Ho dovuto fare tre operazioni e poi ho recuperato. Lì conta la vicinanza delle persone a te care, ma anche della squadra e della società. E soprattutto va trovata la forza in sé stessi. Più che dimostrare agli altri devi dimostrare a te stesso di poter tornare quel giocatore che eri prima dell’infortunio o prima del momento difficile. È chiaro che poi si debba essere aiutati, credo che Theo abbia tutto per poter scegliere come essere aiutato. Poi spetta sempre a lui il modo, e le persone e la maniera giusta per essere aiutato e tornare poi ad essere quel giocatore che tutti conosciamo, un grandissimo terzino di fascia offensivo».

