Theo Hernandez Milan, la rivelazione di Fabregas è una sentenza! Retroscena da urlo

Theo Hernandez Milan, clamorosa rivelazione di Cesc Fabregas, allenatore del Como: francese vicino ai lagunari a gennaio? Le parole

Fabregas ha parlato ai margini dell’evento 20° Torneo Amici dei Bambini svoltasi oggi. Queste le parole su Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan.

THEO HERNANDEZ – «Se l’esterno del Milan è stato vicino? Non lo so. È una cosa che ha detto il presidente, è una cosa sua. Non avevo niente da fare in questo senso. Ma se l’ha detto il presidente sicuramente sarà la verità».

LE PAROLE DI FABREGAS