Theo Hernandez Milan: incognita futuro, c’è il rischio di un Tonali-bis! Lo SCENARIO

In casa Milan resta l’incognita legata al futuro di Theo Hernandez. C’è il rischio di un Tonali bis, nessuna decisione è stata ancora presa

Il tema del calciomercato Milan legato al rinnovo di Theo Hernandez resta ancora da definire. L‘ex Real Madrid per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 chiede un ingaggio di 8 milioni di euro netti, in linea con quello di Leao. Anche perchè dall’estero sono molti i club che pensano a lui.

Come riportato da Calciomercato.com lo considera cedibile, sacrificabile, ma solo di fronte all’offerta giusta. Esattamente come successo con Tonali un’estate fa. Di fatto chi vuole il terzino deve mettere sul piatto una cifra vicina a 80 milioni. Il Milan tornerà presto a parlare con il suo entourage: nulla è stato deciso, nessuna opzione va esclusa.