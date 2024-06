Theo Hernandez Milan, il terzino verso il Bayern Monaco? Futuro legato a Davies: l’ANNUNCIO del canadese sorprende. Le parole

Il futuro di Theo Hernandez sarà legato a quello di Davies per quanto riguarda un possibile approdo del terzino rossonero al Bayern Monaco. Il canadese, come riportato da Fabrizio Romano, ha riportato le dichiarazioni del terzino canadese che non ha ancora deciso sul suo futuro. Il calciomercato Milan osserva l’evolversi della situazione.

PAROLE – «Il mio obiettivo principale in questo momento è con la mia nazionale, per aiutare la mia squadra ad andare lontano in questo torneo. Futuro? Ci penserò quando avremo finito questo torneo».