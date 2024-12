Theo Hernandez Milan, Bucchi: «Il suo problema è lui stesso». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Cristian Bucchi ha analizzato il momento del Milan e, in particolare, su Theo Hernandez.

THEO HERNANDEZ MILAN – «Io credo che il problema di Theo Hernandez sia lui stesso perchè non c’entra nulla l’incompatibilità con Fonseca. Va ricordato che il francese ha sempre avuto questi alti e bassi, credo che forse i migliori Theo Hernandez e Leao li abbiamo visti nell’anno dello scudetto del Milan. Lì hanno avuto continuità di rendimento e non a caso il Milan ha vinto il campionato. Da lì è iniziata questa giostra di alti e bassi che non lo sta rendendo il top player che Theo potrebbe essere. Prima parlavamo di giocatori forti e di certezze: io credo che Maignan, Reijnders e Fofana siano delle certezze con giocatori di personalità ma tre certezze sono troppo poche. Vicino a questi bisogna mettere gente come Gabbia, che sta diventando una certezza. Ne servirà trovarne altri per permettere al Milan di diventare una squadra con dieci certezze e un giocatore incostante. Ma uno solo, non due e sicuramente non i due giocatori più importanti. Credo insomma che la crescita del Milan dipenda o dalla svolta di Theo e Leao oppure da una cessione degli stessi, seppur a malincuore. La questione del rinnovo di Theo Hernandez non credo sia una questione economica perchè in una situazione normale il Milan lo vorrebbe trattenere. Probabilmente i rossoneri stanno facendo delle valutazioni per capire se il ragazzo possa fare o meno questo step definitivo e diventare il miglior terzino al mondo oppure rimanere un giocatore che ha tante qualità ma a che a volte si perde in alcuni atteggiamenti che non fanno parte di un campione».