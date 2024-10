Theo Hernandez Milan, Balzaretti: «Io non sono contro di lui. Capitano? Dico questo!»

Theo Hernandez Milan, il commento di Federico Balzaretti sul giocatore del Milan, adesso al centro degli occhi della critica

Theo Hernandez, giocatore del Milan, sta vivendo un periodo complicato. Di seguito le parole di Federico Balzaretti a Cronache di Spogliatoio dopo l’espulsione contro la Fiorentina.

«Il Milan deve avere un capitano, punto. Chi? Va benissimo Theo, io non sono contro Theo. Non è un problema. Si responsabilizza, prenderà le proprie responsabilità se fa poi delle cavolate, va bene, ma che sia uno. Uno, e che credo che questa responsabilità lo debba portare ad alzare il suo livello di responsabilità. Va benissimo, non sono contro né Theo, né Leao, nessuno, però deve essere una persona centrale all’interno del gruppo»