Theo Hernandez fa 50 in Serie A: il terzino vuole festeggiare con i tre punti

Theo Hernandez disputerà oggi la partita numero 50 in Serie A: insostituibile nello scacchiere rossonero, il francese vuole la vittoria

Quella di oggi tra Bologna e Milan sarà la cinquantesima partita di Theo Hernandez nella massima serie. Un traguardo importante per un calciatore che si sta imponendo come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo.

FESTEGGIARE CON UNA VITTORIA – L’ex Real Madrid vuole festeggiare con una vittoria che sarebbe pesantissima per il Milan in chiave scudetto. E perchè no, magari proprio con una sua rete.