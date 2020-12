Theo Hernandez è inarrestabile, ma Pioli svela il suo difetto

Theo Hernandez appare in questo momento senza difetti, ma non per Stefano Pioli. Sentite cosa ha detto ieri sera nel post partita

Se Theo Hernandez non può ancora essere considerato il terzino più forte d’Europa, poco ci manca. In questo momento il francese è semplicemente immarcabile, con numeri da attaccante più che da difensore.

Nel post partita di Milan-Lazio però, Stefano Pioli svela cosa non gli piace del laterale francese: «Cosa mangia? Non possiamo dirlo perchè non siamo nemmeno sicuri che si alimenti come vorremmo noi».