Theo Hernandez Bayern Monaco: tedeschi alla carica, il Diavolo ha fissato il PREZZO per la cessione del francese

Il Bayern Monaco resta in forte pressing su Theo Hernandez. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come i bavaresi non hanno mai smesso di pensare al francese per sostituire Davies (diretto al Real Madrid).

Stando a quanto si apprende il Milan potrebbe aprire alla cessione qualora non dovesse trovare un accordo con il giocatore per prolungare il contratto in scadenza nel 2026. A che prezzo? Si partirebbe, nel caso, da una valutazione di 80 milioni di euro.