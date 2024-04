Theo Hernandez Bayern Monaco e non solo: i bavaresi vogliono un altro rossonero! ULTIME

Theo Hernandez Bayern Monaco e non solo: i bavaresi vogliono un altro rossonero! Le ULTIME sul mercato rossonero

Eventuali uscite pesanti potrebbero condizionare in maniera importante il calciomercato Milan in entrata. Il Bayern Monaco, in particolare, ha messo nel mirino da diverso tempo Theo Hernandez per sostituire il partente Davies.

Non solo il terzino francese. Il club bavarese segue con grande attenzione anche Mike Maignan, che non ha ancora trovato l’accordo con il Diavolo per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026. Lo scrive Tuttomercatoweb.