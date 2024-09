Terzic Milan, arriva la SMENTITA: non è un OBIETTIVO per il FUTURO. ULTIME sull’ex allenatore del Borussia Dortmund

Terzic non è un obiettivo del Milan per il futuro. A riferirlo è Gazzetta.it spiegando che, in casa rossonera, l’unico futuro che conta ora corrisponde al derby contro l’Inter.

L’ex allenatore del Borussia Dortmund ieri era a San Siro per assistere a Milan Liverpool ed è rimasto in serata a Milano, facendo scattare le voci su un suo possibile approdo sulla panchina rossonera. L’identikit di Terzic piace al Milan perché giovane e ambizioso, ma al momento non è un obiettivo.