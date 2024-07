Terza maglia Milan 2024-25, le indiscrezioni trovano CONFERME: ecco l’ultimo SPOILER! – FOTO

Terza maglia Milan 2024-25, le indiscrezioni trovano CONFERME: ecco l’ultimo SPOILER sulla nuova divisa! – FOTO

Ormai da mesi stanno girando indiscrezioni su come sarà la terza maglia del Milan per il 2024-25: voci che hanno trovato via via sempre più conferme, per una divisa che ormai ha preso forma. Ecco l’ultimo spoiler riguardante la terza divisa rossonera per la prossima stagione.

Le immagini arrivano da TheMilanGuys, che fotografa la maglia già esposta in un negozio, pronta ad essere venduta. Spicca il colore grigio, che fa riferimento ad una maglia del 2003-2004.