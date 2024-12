Terracciano Milan, è lui la mossa di Fonseca al Bentegodi! Ruolo inedito, ecco dove giocherà l’ex Verona

Terracciano Milan, Fonseca pronto a lanciare l’italiano a centrocampo in coppia con Fofana: Reijnders trequartista. Ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è pronto a sorprendere per quanto riguarda le scelte di formazione in vista della delicata sfida di questa sera contro il Verona.

A centrocampo dovrebbe infatti giocare Filippo Terracciano in coppia con Fofana, insostituibile, con Reijnders che occuperebbe il ruolo di trequartista alle spalle di Tammy Abraham con Liberali inizialmente in panchina. Camarda parte dalla panchina, Leao e Chukwueze sugli esterni.