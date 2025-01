Terracciano in conferenza: «Siamo tutti uomini non ragazzini. Con Conceicao abbiamo fatto una cosa»

Condividi via email

Nel post partita di Juventus–Milan, Filippo Terracciano è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

COSA E’ SUCCESSO NEI 90′ – «Siamo entrati dal primo minuto con l’energia giusta, con l’atteggiamento corretto che dovevamo migliorare rispetto alle altre partita. Dobbiamo lavorare per tenere questo atteggiamento nei 90’».

UMORE NELLO SPOGLIATOIO – «Siamo tutti uomini non ragazzini. Anche in questi momenti rimaniamo positivi, uniti. Ora ci concentriamo sulla prossima gara. Abbiamo la capacità di incanalare queste emozioni nel modo corretto. Dobbiamo prendere il positivo da queste emozioni».

CRESCITA CON CONCEICAO – «Col mister, avendo avuto poco tempo per lavorare su organizzazione tattica, abbiamo messo tante energie sull’atteggiamento e sul carattere che per noi è la base da avere per poi poter fare tante cose».