Teotino: «Il Milan ha una grande occasione, il Real Madrid non è a posto e ha poche certezze»

Teotino a Sky Sport ha parlato del Milan in vista della partita di Champions League contro il Real Madrid: «Ha una grande occasione»

LE PAROLE – «Per il Milan è una partita difficilissima, ma incontra il Real in un momento in cui ha molte motivazioni ma poche certezze: viene dal 4-0 casalingo col Barcellona, Mbappé doveva trasformare la squadra e renderla invincibile, non ha ancora trovato sua stabilità anche in Champions dove ha perso soprendentemente con il Lille. Ha bisogno di punti, non è un bene per il Milan. Il Milan trova squadra che non è a posto, è una grande occasione. Nessuno si aspetta moltissimo giocando al Bernabteu… le partite sono tutte giocabili e la partita singola è aperta».