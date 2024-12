Le dichiarazioni del giornalista Gianfranco Teotino su Pulisic: «Il Milan ha cambiato faccia quando è uscito. Penso che…»

Intervenuto negli studi di Sky Sport, ecco le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Gianfranco Teotino sul Milan e sulla pesantezza dell’infortunio di Christian Pulisic.

PAROLE – «Questa squadra non ha molta fiducia in se stessa, ogni gol subito è un ulteriore colpo di piccone. L’uscita di Pulisic è stata un fattore determinante ed era il più decisivo nello squilibrare il tipo di difesa dell’Atalanta. Come è uscito, il Milan ha cambiato faccia. E in generale questo schieramento con Leao costretto a fare la seconda punta non mi convince: lo depotenzia. Non è un caso che il gol nasca da una delle poche giocate alla Leao».