Telecronaca Inter Milan: ecco chi commenterà il DERBY DI MILANO. Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Questa sarà la serata di Inter-Milan. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.

Su DAZN la telecronaca del match sarà a cura di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Ora non ci resta che attendere l’inizio di questa partita stupenda. Le due squadre sono pronte a cercare la conquista della supremazia cittadina.