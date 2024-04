Tedesco Milan, spunta il nome dell’attuale ct del Belgio per il dopo Pioli: le ULTIMISSIME sul futuro della panchina

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda la panchina del Milan. A giugno le strade di divideranno le strade di Pioli e dei rossoneri, che puntano ora un nuovo profilo per sostituire l’attuale allenatore.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, negli ultimi confronti interni è emerso il nome di Domenico Tedesco. L’attuale ct del Belgio risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla società per il nuovo allenatore e per questo rientra pienamente nella short list per il dopo Pioli.