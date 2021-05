Tebas svela un’importante retroscena sulla Superlega, le sue parole

Javier Tebas, presidente della Liga, attacca Gianni Infantino presidente della FIFA: ecco le dichiarazioni sulla Superlega

Javier Tebas attacca Gianni Infantino, presidente della FIFA, come fautore del progetto Superlega. Le sue parole riportate da ESPN.

SUPERLEGA – «C’è lui dietro al progetto della Superlega, gliel’ho già detto di persona. L’ho detto e lo ripeterò ancora, dietro a tutto questo c’è il presidente della FIFA Gianni Infantino».

FLORENTINO PEREZ – «Non c’è nulla di personale, abbiamo due opinioni diverse sul calcio. L’ho sentito dire che il calcio sarà rovinato in tre anni, ma semplicemente non è la verità. Quello che presenta è un nuovo tipo di industria calcistica che mette in pericolo quella attuale, e non posso permettere che ciò accada».