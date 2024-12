Tassotti: «Il Milan poteva pareggiare anche con la Stella Rossa. Fonseca? Il nervosismo è un segnale. E un anno in Europa o Conference League...»

Tassotti ha lanciato un campanello d’allarme sul Milan dopo il pareggio col Genoa: «Ieri era una partita da vincere». Le parole

LE PAROLE – «Partita frutto delle prestazioni dell’ultimo periodo. Si poteva pareggiare anche con la Stella Rossa, poi è arrivato l’episodio fortunato all’ultimo minuto. Ma il nervosismo di Fonseca a fine partita era stato un segnale. Tante squadre hanno avuto difficoltà dopo le coppe, ma ieri era una partita da vincere. Ci sono molte squadre davanti, non sarà semplice scalare la classifica. Arrivare in Champions per questo tipo di società è fondamentale. Un anno di purgatorio in Europa League o Conference sarebbe deleterio per tutto l’ambiente».