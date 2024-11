Tassotti su Leao: «Lui è troppo importante per la squadra: se resta fuori per scelta tecnica allora...»

Le parole rilasciate da Mauro Tassotti ai microfoni de La Gazzetta dello Sport riguardo la situazione di Rafa Leao in casa Milan

PAROLE – «Il Milan non può fare a meno di lui, è un giocatore troppo importante per la squadra. Non conosco la situazione da dentro ma se sono panchine punitive è un conto, se Leao resta fuori per scelta tecnica allora c’è qualcosa di sbagliato».