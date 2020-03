Tardelli: «Il campionato va annullato e rimangono le posizioni attuali»

Tardelli ha preso una posizione ben precisa per quanto riguarda l’eventuale prosecuzione del campionato

Tardelli ha preso una posizione ben precisa per quanto riguarda l’eventuale prosecuzione del campionato. Per l’ex campione del mondo il campionato andrebbe fermato definitivamente per questa stagione:

«Penso che questa stagione sia giunta ai titoli di coda. Non si può fare più nulla. Si annulla il campionato e si pensa al prossimo. È vero, è un peccato, ma se la situazione rimane questa, si dovrà annullare il campionato e cristallizzare la classifica per la partecipazione alle prossime coppe europee. Qualcuno ci perderà, ma purtroppo non credo si possa fare altrimenti» ha dichiarato Tardelli a TMW Radio