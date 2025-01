Tacchinardi critico: «Juventus bellina ma non vincente, un difetto si nota subito. Col Milan una cosa è stata inammissibile»

Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, critico con la Juventus dopo gli ultimi risultati: ecco che cosa ha detto

Nell’intervista concessa a Tuttosport, Alessio Tacchinardi ha parlato così della situazione in casa Juventus dopo la sconfitta in Supercoppa con il Milan.

LE PAROLE – «Il primo difetto di questa Juve è proprio la mancanza dell’ossessione di voler vincere le partite. Sono già troppe volte che questa squadra è bellina, gioca bene, poi si distrae, poi prende gol, una volta scivola uno, una volta sbaglia un altro… Col Milan è stato un harakiri perfetto: 70 minuti in totale controllo e in 10 minuti farsi del male, perché la disattenzione di Locatelli sul rigore ci può anche stare, ma il modo in cui è arrivato il secondo gol è inammissibile per come la squadra era sistemata in campo, con la difesa a metà campo allo sbando. Vuol dire che la squadra era nel pallone. Peggio di così, buttando via la partita e con i cambi che – giusti o sbagliati – non hanno funzionato, non poteva andare. Vedi che c’è del buono in questa Juve, ma è bellina e però non è vincente».