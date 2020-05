Szoboszlai Milan, la trattativa con il Salisburgo subisce un’accelerata

Szoboszlai Milan, i rossoneri continuano a trattare con il Salisburgo per acquistare il giovane talento ungherese

Szoboszlai Milan – Il Milan continua a trattare con il Salisburgo per acquistare Dominik Szoboszlai. L’ungherese è uno dei primi obiettivi di Ralf Rangnick per il nuovo corso dei rossoneri. Proprio il tedesco è la carta in più che si può giocare il Milan nella corsa per il forte centrocampista di proprietà della Red Bull. Il giocatore, inoltre, rientra in tutti i parametri imposti da Elliott e da Ivan Gazidis per abbassare le spese societarie. Ora manca solo l’affondo finale per portare a Milanello il primo giovane talento per la prossima stagione.