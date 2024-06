Italia eliminata dagli Europei, Libero: «Andate a zappare» - FOTO

Italia eliminata dagli Europei, Libero ci va giù pesante: «Andate a zappare». La PRIMA PAGINA del quotidiano – FOTO

L’Italia viene eliminata da Euro 2024 dopo un umiliante ko per 2-0 contro la Svizzera agli ottavi di finale, che ha decretato l’ennesimo fallimento della gestione del presidente federale Gabriele Gravina.

I giornali oggi in edicola non lasciano spazio a repliche, specialmente la prima pagina di Libero che affossa completamente la banda azzurra con il suo titolo in apertura: «Pippe azzurre, andate a zappare» si legge.