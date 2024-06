Svizzera Austria: UFFICIALI le scelte dei due allenatori, la decisione su Okafor

Tra poco Austria e Svizzera si sfideranno per l’ultimo match amichevole prima dell’Europeo. Le scelte ufficiali, la decisione su Okafor

Pronti a fare sul serio. Tra poco Austria e Svizzera si sfideranno per l’ultimo match amichevole prima dell’Europeo. Tra le scelte ufficiali del CT Yakin non figura Noah Okafor.

L’attaccante del Milan, come successo contro l’Estonia non farà parte degli undici titolari ma si accomoderà in panchina. Vedremo se stavolta gli verrà concesso uno spezzone di gara dopo l’impegno in Australia contro la Roma con i rossoneri.