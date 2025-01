Supercoppa Italiana Milan, il trofeo è arrivato con i rossoneri in Italia. I dettagli dell’arrivo a Malpensa della squadra

Il Milan si aggiudica il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana vinta contro l’Inter è il 50° trofeo della storia rossonera. La squadra è arrivata a Malpensa con la coppa sottobraccio, un successo che vale tanto specialmente in un momento come questo.

Il trofeo è in Italia ed è pronto per essere posizionato nella gloriosa bacheca del club con sede in Via Aldo Rossi.