Supercoppa Italiana Milan, il balletto di Conceicao e il discorso di Ibra: la reazione dell’Inter

Supercoppa Italiana Milan, come hanno reagito in casa nerazzurra ai festeggiamenti di mister Conceicao e al discorso di Ibra

Il fumo del sigaro di Conceiçao con tanto di balletto festante ed il discorso di Ibrahimovic in favore di social, post successo in Supercoppa Italiana, sarebbe andato indigesto all’Inter. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

La squadra di Inzaghi intende trasformare la delusione in riscatto, la sconfitta in vittoria, il Milan ovviamente da parte sua vuole continuare questa piccola striscia positiva intrapresa nei derby. Il banco della verità sarà la prossima stracittadina in programma il 2 febbraio.