Stefano Pioli ha fatto il punto sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic alla vigilia della sfida di domani tra Roma e Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic:

«Sta meglio ma non abbiamo fatto un bollettino, Pobega non partirà così come Florenzi che ha la febbre, gli altri sono tutti arruolabili».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA