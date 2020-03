Stangata per Rafael Leao: il Tas ha ribaltato la precedente decisione e ora il portoghese dovrà risarcire lo Sporting Lisbona

Secondo quanto affermato dal quotidiano sportivo Record, L’attaccante del Milan Rafael Leao dovrà risarcire di 16.5 milioni di euro lo Sporting Lisbona. Il calciatore nell’estate 2018 si era svincolato unilateralmente dal club dopo le aggressioni subite dalla squadra da parte dei tifosi che avevano fatto irruzione all’interno del centro sportivo.

Oggi verdetto del Tribunale di arbitrato sportivo di Losanna ha ribaltato quanto stabilito precedentemente condannando il calciatore portoghese a risarcire il club per 16,5 milioni di euro. Leao si era trasferito al Lille in Francia per poi essere prelevato dal Milan per 35 milioni.