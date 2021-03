Squalifica Rebic, gli aggiornamenti sul ricorso del Milan. Il ricorso ha come obiettivo quello di ridurre le due giornate

Lunedì 29 marzo il ricorso del Milan contro la squalifica inflitta a Rebic verrà esaminato dalla commissione. Il ricorso ha come obiettivo quello di ridurre le due giornate di squalifica in modo da aver il croato a disposizione per la sfida contro la Sampdoria.