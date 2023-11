Squalifica Giroud, oggi la decisione del Giudice Sportivo: cosa rischia il francese

Squalifica Giroud, oggi la decisione del Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata a Lecce: cosa rischia il francese

Oggi sarà una giornata importante in casa Milan per capire quante giornate i rossoneri dovranno fare a meno di Giroud, che ha rimediato un cartellino rosso nell’ultima trasferta di Lecce.

In giornata, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà resa nota la decisione del Giudice Sportivo: per il francese si prospetta uno stop di due giornate (salterebbe Fiorentina e Frosinone).