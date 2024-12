Squalifica Fonseca, tecnico avvisato! In panchina col Genoa solo in un caso, Chinè non fa sconti

Squalifica Fonseca, il portoghese è avvisato: in panchina con il Genoa solo col patteggiamento o facendo pubblica ammenda

Continuano a far discutere le frasi pronunciato da Paulo Fonseca, tecnico del Milan, al termine della gara persa venerdì contro l’Atalanta nei confronti dell’arbitro La Penna.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il procuratore Figc ha firmato l’atto di chiusura delle indagini: ora cinque giorni per proporre il patteggiamento o per spiegare le frasi facendo pubblica ammenda. Queste le condizioni per permettere a Fonseca di evitare la squalifica ed esserci domenica sera contro il Genoa.