Squalifica Fonseca, tecnico a rischio dopo lo sfogo post Atalanta? Cosa filtra sulla posizione del portoghese

Squalifica Fonseca, cosa filtra sulla posizione del tecnico dopo lo sfogo contro La Penna al termine di Atalanta Milan: ultime

Calciomercato.com ha fatto il punto sulla posizione di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dopo il duro sfogo contro La Penna al termine della gara contro l’Atalanta.

PAROLE – «Le dure dichiarazioni di Fonseca potrebbero portare la Procura Federale a muoversi, aprendo un fascicolo. Tutto nelle mani dunque del procuratore Giuseppe Chinè, che verosimilmente nella giornata di lunedì vaglierà le parole nel post-partita di Bergamo. Ma quali sono i rischi che può correre l’allenatore del Milan? Si va da un’ammenda a una squalifica per il tecnico portoghese. In questi casi la squalifica arriva in casi molto gravi, ovvero quando si ravvisa la violazione dell’art. 23 con “giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”. Per fare un esempio recente, si può citare il precedente tra l’ex allenatore della Roma José Mourinho e l’arbitro Daniele Chiffi. Nel caso in cui la Procura Federale dovesse decidere di aprire un fascicolo sulle parole di Fonseca dunque, l’ipotesi più verosimile è che l’eventuale sanzione corrisponda a un’ammenda. Nel caso di Fonseca, la parte di intervista da valutare che potrebbe far travalicare rispetto alla semplice critica è quella in cui il tecnico dichiara che a essere penalizzati sarebbero “sempre gli stessi club”. La frase sul “guidare la gara”, poiché il portoghese non è madrelingua italiano, potrebbe essere interpretata come riferimento a una “conduzione di gara che ha danneggiato il Milan” nei fatti, ma non intenzionalmente. A meno di colpi di scena, dunque, Fonseca sarà regolarmente in panchina nella prossima partita di campionato che vedrà il Milan affrontare il Genoa, domenica 15 dicembre a San Siro, nella 16esima giornata di Serie A».