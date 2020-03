Sport Mediaset – Legali di Boban ed Elliott al lavoro: ecco cosa chiedono

Si preannuncia una battaglia legale quella tra Elliott e Boban per sancire i termini del fine rapporto lavorativo al Milan

Secondo quanto affermato da Sport Mediaset, i legali di Boban e Elliott sono al lavoro per definire i termini del divorzio tra le due parti: gli avvocati del fondo americano credono ci siano gli estremi per un licenziamento per giusta causa dopo l’intervista del croato alla Gazzetta dello Sport in cui ha attaccato apertamente l’ad Gazidis.

Per i legali di Boban, invece, il manager sudafricano avrebbe leso le competenze del Cfo rossonero, interferendo nelle scelte dell’area tecnica.