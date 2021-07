Spinelli, ex Milan femminile: «Vi dico il motivo per cui ho scelto la Samp»

Giorgia Spinelli, ex Milan femminile, nuovo rinforzo della Sampdoria Women, si racconta in vista della sua prima stagione con la maglia blucerchiata

Giorgia Spinelli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SampNews24.com, ecco le sue parole sul Milan femminile:

«Sono un’amante delle sfide, non potevo perdere quest’occasione. Sin da subito ho percepito grande volontà da parte della Sampdoria di portarmi qui a Genova: dopo un’annata al Milan di alti e bassi, sono felice di far parte di questo entusiasmante progetto. Ho deciso di mettermi in gioco e provare a togliermi altre soddisfazioni in un ambiente tutto nuovo».