Stefano Pioli sceglie Ante Rebic ed Olivier Giroud in contemporanea nella partita del Picco tra Spezia e Milan

Stefano Pioli scioglie le riserve per l’attacco del Milan contro lo Spezia. Il tecnico rossonero esclude Rafael Leao e manda in campo l’attacco pesante con Ante Rebic spostato sull’esterno ed Olivier Giroud come punta centrale.

SEGUI QUI IL LIVE DEL MATCH