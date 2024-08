Spettatori Milan Monza trofeo Berlusconi: oltre 54mila tifosi presenti a San Siro

È stato reso noto il dato sugli spettatori presenti questa sera a San Siro per Milan Monza, sfida valida per il trofeo Berlusconi

Sono arrivati i dati ufficiali per quanto riguarda i tifosi presenti per la sfida a San Siro tra Milan Monza. Una grande risposta dei tifosi milanisti per questo primo match di Fonseca a Milano e sfida valevole per il trofeo Berlusconi.

Sono 54.089 gli spettatori che hanno affollato gli spalti del Meazza per osservare i nuovi acquisti e suonare la carica in vista della nuova stagione.