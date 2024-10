Spalletti: «Lo so che piacerebbe vincere sempre 10-0, ma non è possibile. L’Italia è squadra, va bene così»

Spalletti ha concesso un’intervista ai microfoni della Rai dopo la vittoria dell’Italia contro l’Israele per 4-1. Le parole del Ct

COME HA GIOCATO L’ITALIA – «Secondo me a sprazzi perché poi non abbiamo concretizzato quello che ci siamo creati in maniera abbastanza clamorosa. Perchè poi andare tante volte davanti al portiere così non è facile perché sopratutto gli avversari si erano messi al limite dell’area e creavano densità. Trovare gli spazi per andare davanti al portiere significa aver creato situazioni importanti. E’ squadra anche oggi, chi è entrato lo ha fatto bene. Abbiamo avuto possibilità di fare più gol, però va molto bene così. Ci sta l’errore o che gli avversari creino problemi 2-3 volte, ma siamo stati bravi sulle preventive e non gli abbiamo concesso niente»

GOL SUBITO PER 8 PARTITE DI FILA – «Gol incassato perché ci sono anche gli avversari, lo so che piacerebbe sempre vincere 10-0 le partite, ma non è possibile»

LE PROSSIME PARTITE – «Abbiamo due partite tostissime. Il Belgio ha 6 punti vincendone due viene come noi. C’è ancora da fare risultato».