Spalletti commenta ironicamente l'inchiesta ultras: «Una cosa molto nuova, mi ha sorpreso! Io rispondo a tutti al telefono, ma so...»

Le parole di Luciano Spalletti, rilasciate al Tg 1 a poche ora da Italia-Belgio, riguardo l’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan

Al TG1, l’allenatore della Nazionale Luciano Spalletti, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’inchiesta ultras che in questo momento sta colpendo le tifoserie di Inter e Milan.

LE PAROLE – «Inchiesta ultras? L’ho trovata una cosa molto nuova che mi ha sorpreso. Non so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno ti telefona, non ci hai mai avuto a che fare, penso sia difficile poterci scambiare parole. Io rispondo a tutti, ma so riattaccare».