Spalletti: «L’episodio ha cambiato Italia Belgio. Non abbiamo concesso tante palle gol, ma abbiamo sofferto su questo». L’intervista

Spalletti ha concesso un’intervista alla Rai dopo il pareggio dell’Italia contro il Belgio per 2-2.

L’ESPULSIONE DI PELLEGRINI HA CAMBIATO LA PARTITA – «Si è cosi. Poi ci sono episodi che le cambiano. Ci prendi poi che prendi gol subito li su quella situazione. A volte ci sono delle partite che vengono segnate non da quello che è il calcio giocato, ma delle cose che vanno al di là di tutte le tattiche, i giochi e le cose belle che si vuol dire. Noi avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo la partita».

DUE GOL PRESI SU CALCIO PIAZZATO – «Andrei più su come abbiamo perso un paio di palloni, però poi loro hanno questa qualità purtroppo. Negli spazi larghi hanno questi uno contro uno con calciatori di livello top che giocano in squadre top. Per cui c’è da fare sempre dei raddoppi che costringe ad abbassarsi. Non abbiamo concesso tantissime palle gol davanti a Donnarumma. Sotto l’aspetto del gioco non abbiamo sofferto tantissimo. Abbiamo sofferto su questi episodi di calci piazzati dove sono stati un po’ fortunati».

LE CONFERME SONO ARRIVATE – «Le conferme ci sono state tutte. Si è vista la squadra giocare un buon calcio, avere personalità, stare benissimo in campo, fare quello che aveva contraddistinto questi ragazzi nelle due partite precedenti. C’era da confermare e far vedere che in questa partita eravamo capaci di pilotare le nostre possibilità dentro la partita. E l’avevamo fatto».