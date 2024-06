Spalletti dopo Croazia Italia: «In alcuni momenti possiamo fare di più, siamo sotto livello come qualità di gioco». Le dichiarazioni del ct

Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport, ha risposto con toni molto accesi alle parole di Paolo Condò, quando il giornalista gli aveva chiesto se gli Azzurri avessero sofferto per un eccesso di prudenza. Di seguito le parole del Ct dell’Italia.

FINALE – «Quando le partite si decidono così alla fine diventa tutto più emozionante, perché oramai nessuno ci crede ma i calciatori continuano a funzionare, a mantenere la testa lucida e a rischiare poco. Hanno coperto tutto anche in larghezza, c’è da fargli i complimenti per come hanno reagito e come hanno gestito una squadra così offensiva».

COSA PENSA DELLA PARTITA – «Come qualità di gioco siamo sotto livello, inutile girarci intorno. Se facciamo poco si realizza poco. Il nostro è un comportamento dove si vede che si pensa al risultato da portare in fondo senza credere di poterla vincere perché basta il pareggio, anche involontariamente succede. Ma mi aspetto più roba dai miei calciatori, perché a volte ce lo fanno vedere. Bisogna trovare più equilibrio».

COME SI PUO’ MIGLIORARE – «Perché si vede che si può fare qualcosa di più, che sugli esterni si può fare male. Loro sui nostri esterni ci arrivavano sempre male. Noi però non siamo mai riusciti a portare a casa la possibilità che ci dava il sistema tattico».

RISPOSTA A CONDO’ SULLA PRUDENZA – «In alcuni momenti dobbiamo fare di più, siamo sotto al nostro standard, ma quale prudenza! Nel primo tempo abbiamo perso palloni che non possiamo perdere. Bisogna far meglio con i quattro e con i tre, come gestione della partita. Nel primo tempo siamo stati timidi, troppo, ma il modulo non c’entra!».